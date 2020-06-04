"Если будет такой хряк, как этот человек, то мертворожденные будут поросята".

Александр Лукашенко раскритиковал потенциальных кандидатов на участие в выборах президента Беларуси и заявил, что не отдаст им страну.

Как сообщает Tut.by, об этом он сказал во время совещания по кадровым вопросам.

Особо досталось самовыдвиженцу Валерию Цепкало.

"Один заявляет, что он цифровую повестку выработал в Беларуси и создал IT-парк. Так вот, должен сказать: я попросил, чтобы он рассказал, почему его уволили, такого знаменитого. До сих пор не говорит, почему его уволили. Мы ждем. Придет время, нужно - скажем", - заявил Лукашенко.

"Он рассказывает, что я его бабушке понравился, потому что знал, сколько свиноматка может родить поросят. Встает вопрос, а тебе-то я чем тогда понравился? Почему ты от Шушкевича прибежал ко мне, на коленях просился? Мы же это не забыли... И потом, он просто не понимает, ведь количество рожденных поросят от свиноматки и их качество не зависит от свиноматки. Это еще зависит от хряка. И если будет такой хряк, как этот человек, то мертворожденные будут поросята, и то немного", - продолжил Лукашенко.

Другого кандидата он фактически обвинил в мошенничестве.

"Или второй деятель, который заявил, что придет к власти и я у него буду работать. Задайте один вопрос: что такое компания «ПриватЛизинг»? Второй вопрос: где деньги держит, которые мошенническим образом получил в Беларуси", - сказал Лукашенко.

Он отметил, что у него скаладывается впечатление, что люди идут на выборы, чтобы "перевернуть страну и дестабилизировать обстановку".

"Страну они не получат. Мы ее два с лишним десятка лет, собирая крохи, создавали цветущую страну не для того, чтобы они ее приватизировали и пустили по миру вот этих бедолаг, которые всегда под плеткой ходили. Мы им не позволим разделить Беларусь", - сказал Лукашенко.

Напомним, что выборы президента Беларуси пройдут 9 августа. Лукашенко на них может стать президентом в шестой раз.