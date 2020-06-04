Преступное влияние будут наказывать тюрьмой на срок до 15 лет.

Верховная Рада включила в Уголовный кодекс понятия "вор в законе" и "сходка".

Об этом говорится в законопроекте №2513, который в четверг приняли во втором чтении и в целом голосами 236 народных депутатов.

"Вором в законе" будет считаться человек, который благодаря авторитету, другим личным качествам или возможностям осуществляет преступное влияние.

Вводится новая статья 255-1 "Установление или расширение преступного влияния", максимальная санкция которой - лишение свободы на срок от 12 до 15 лет с конфискацией имущества.

Также появилась новая статья 255-2 "Организация, содействие в проведении или участие в преступном собрании (сходке)", с наказанием от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией.

Еще одна новая статья 255-3 предусмотрена для тех, кто решит обратиться к уголовным авторитетам за помощью. "Обращение за применением преступного влияния" будет наказываться на срок от 3 до 7 лет лишения свободы с конфискацией или без.

Закон вступит в силу на следующий день после публикации.

Напомним, что в первом чтении парламент проголосовал за редакцию закона, которая предусматривала уголовную ответственность просто за факт пребывания лица в статусе "вор в законе".