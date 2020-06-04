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Депутат из "Голоса" принес Шмыгалю "рюкзачок чиновника" со сникерсом

Оппозиция попросила правительство "не тормозить".

Депутат Верховной Рады Ярослав Железняк ("Голос") принес премьер-министру Денису Шмыгалю "рюкзачок чиновника" со сникерсом.

Фото: Рада ТВ

Это произошло во время рассмотрения проекта постановления с программой деятельности Кабинета министров.

"Наконец мы дождались, что эту бумажку, которую правительство назвало программой, а мы все назвали рефератом, через три месяца [после утверждения в Кабмине] мы рассматриваем в зале. Это именно та бумажка на девять страниц, которую все комитеты не приняли, именно та бумажка, которую мы все отправим в утиль", - начал Железняк свое выступление.

После этого он достал оранжевый рюкзак, на котором было написано "рюкзачок чиновника" и сказал, что его содержание позволит написать программу деятельности правительства лучше.

Фото: Рада ТВ

"Во-первых, книга по экономике. Найдете там много интересного и важной информации. Во-вторых, мы вложили маску. Это единственное, что вы дали врачам для защиты. Мы дали вам мыльные пузырьки для того, чтобы следующий раз, когда вы решите замылить глаза и себе, и общественности, и нам, вы не тратили бумагу. Мы вам дали... а нет, это очень сложно - расчеты бюджета, не нужно вам. Мы даем вам программу правительства для чайников, как вы любите - облачко слов, стикеры, слоганы и главный - не делать глупостей. Ну и последнее - мы вам даем шоколадку. Она, во-первых, помогает, а во-вторых, помните слоган о том, что "не тормозить" и не затягивать рассмотрение программы на три месяца", - сказал он.

Железняк подчеркнул, что халтурная программа правительства не должна быть поддержана и правительство не имеет права на ее основе получить годичный иммунитет от отставки.

Напомним, что программу своей деятельности Кабмин утвердил еще 2 апреля. Ее принятие Верховной Радой даст правительству Дениса Шмыгаля годичный иммунитет от отставки.

Программа представляет собой 10 страниц без конкретики. Для сравнения: в сентябре 2019 года правительство Алексея Гончарука подготовило 120-страничный документ с конкретными показателями эффективности по каждому направлению.

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