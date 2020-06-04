Шмыгаль попросил Раду вернуть программу Кабмина на доработку

"Важно не "когда", а важно содержание и качество документа".

Кабинет министров решил отозвать из Верховной Рады свою программу деятельности, принятие которой дало бы ему годичный иммунитет от отставки.

Об этом на заседании парламента в четверг сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Согласен с господином председателем Верховной Рады, что важно не "когда", а важно содержание и качество документа. Важно, чтобы программа отвечала тем вызовам, которые есть сегодня. Важно, чтобы она была профессионально написана и выполнялась, давала результат, а не оставалась мечтами на бумаге, как это раньше часто бывало. Именно поэтому мы будем просить народных депутатов отправить программу деятельности Кабинета министров, которая вынесена на голосование, на доработку", - сказал Шмыгаль.

Он пообещал позже внести обновленную программу деятельности, которая будет разработана в сотрудничестве с депутатами.

Напомним, что программу своей деятельности Кабмин утвердил еще 2 апреля. Ее принятие Верховной Радой даст правительству Дениса Шмыгаля годичный иммунитет от отставки.

Программа представляет собой 10 страниц без конкретики. Для сравнения: в сентябре 2019 года правительство Алексея Гончарука подготовило 120-страничный документ с конкретными показателями эффективности по каждому направлению.