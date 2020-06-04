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Шмыгаль попросил Раду вернуть программу Кабмина на доработку

"Важно не "когда", а важно содержание и качество документа".

Шмыгаль попросил Раду вернуть программу Кабмина на доработку

Кабинет министров решил отозвать из Верховной Рады свою программу деятельности, принятие которой дало бы ему годичный иммунитет от отставки.

Об этом на заседании парламента в четверг сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Согласен с господином председателем Верховной Рады, что важно не "когда", а важно содержание и качество документа. Важно, чтобы программа отвечала тем вызовам, которые есть сегодня. Важно, чтобы она была профессионально написана и выполнялась, давала результат, а не оставалась мечтами на бумаге, как это раньше часто бывало. Именно поэтому мы будем просить народных депутатов отправить программу деятельности Кабинета министров, которая вынесена на голосование, на доработку", - сказал Шмыгаль.

Он пообещал позже внести обновленную программу деятельности, которая будет разработана в сотрудничестве с депутатами.

Напомним, что программу своей деятельности Кабмин утвердил еще 2 апреля. Ее принятие Верховной Радой даст правительству Дениса Шмыгаля годичный иммунитет от отставки.

Программа представляет собой 10 страниц без конкретики. Для сравнения: в сентябре 2019 года правительство Алексея Гончарука подготовило 120-страничный документ с конкретными показателями эффективности по каждому направлению.

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