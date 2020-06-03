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Комитет Рады проводит собеседование с кандидатом на главу МОН

На должность министра претендует ректор Черниговского национального технологического университета 

Комитет Рады проводит собеседование с кандидатом на главу МОН
Сергей Шкарлет
Фото: gorod.cn.ua

Профильный комитет Верховной Рады проводит собеседование с ректором Черниговского национального технологического университета Сергеем Шкарлетом, претендующим на должность министра образования и науки.

Об этом LB.ua рассказал один из членов комитета Рады.

По словам нардепа, пока непонятно, поддержит ли его кандидатуру монобольшинство.

Сергей Шкарлет – доктор экономических наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники Украины. Руководит Черниговским национальным технологическим университетом с 2010 года. В 2013 году экс-министр образования и науки Дмитрий Табачник вручил Шкарлету нагрудный знак и удостоверение «Заслуженный деятель науки и техники Украины».

В 2010 году Шкарлет баллотировался в Черниговский облсовет от "Партии регионов". Тогда в интервью он говорил, что поддерживал экс-президента Виктора Януковича.

"Политические ориентиры я выбрал еще в 2004 году. На президентских выборах поддерживал Виктора Януковича. Я полностью разделяю взгляды и принципы "Партии регионов", - говорил Шкарлет в 2010 году.

В 2015 году снова пытался попасть в Черниговский облсовет. В этот раз - от партии БПП, правда, безуспешно.

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