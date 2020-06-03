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​Зеленский приехал в Хмельницкую область проверить "Большую стройку"

Президент также встретится с бизнесом и посетит лабораторию микробиологических исследований.

​Зеленский приехал в Хмельницкую область проверить "Большую стройку"
Фото: Офис президента

Президент Владимир Зеленский 3-4 июня будет находиться с рабочей поездкой в Хмельницкой области.

Об этом сообщается на сайте Офиса президента.

Отмечается, что сегодня Зеленский ознакомится с ходом реализации в регионе проекта "Большая стройка". Также президент встретится с представителями бизнеса и посетит лабораторию микробиологических исследований.

В четверг, 4 июня, Зеленский ознакомится с ходом капитального ремонта автомобильной дороги М12.

Также запланирована встреча по вопросам развития туризма.

Напомним, в иююле прошлого года Зеленский подписал указ о повышении качества дорог в Украине и поручил наработать план с четким перечнем дорог и сроками их ремонта.

Во время пресс-конференции 20 мая Зеленский заявил, что хотел бы стать президентом, при котором в стране построят все дороги.

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