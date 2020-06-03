Солдат якобы сам перешел через админграницу на оккупированную территорию.

Федеральная служба безопасности России опубликовала видео задержания и допроса оказавшегося в Крыму украинского военного Евгения Добринского.

На обнародованных кадрах видно, как он идет по железнодорожным путям, шатаясь и размахивая руками. Потом он садится на рельсы, и впоследствии его уводят под руки российские военные.

Фото: ФСБ РФ

"По дамбе я добровольно пошел, моя была инициатива", - рассказал военный на допросе в ФСБ, фрагмент которого опубликован в этом ролике.

Он признался, что находился в состоянии алкогольного опьянения, а при нем были "какие-то наркотические средства, вроде трава конопля". По его словам, наркотики ему дали "местные", с которыми он выпивал.

Фото: ФСБ РФ

При этом командование Десантно-штурмовых войск заявило, что это видео было сфабриковано.

"При постановке видео (опубликовано через несколько дней) режиссеры ФСБ не учли важные детали, которые свидетельствуют о его недостоверности. Головным убором формы одежды в данном подразделении определена панама летняя, а не фуражка полевая, которую надели военнослужащему. Также не учтены время суток и погодные условия во время которых «исчез» военный, а это около половины пятого утра", - сказано в заявлении командования.

"К сожалению, в данной ситуации старший солдат Евгений Добринский стал марионеткой в информационной войне, которая ведется российским агрессором", - заявили военные.

Напомним, что Добринский находился на одном из военных объектов примерно в тысяче метров от оккупированного Россией полуострова Крым.

Оружие и аммуниация военнослужащего осталась на месте, а сам он исчез.

Командование Вооруженных сил Украины заявило, что военного похитили, а неподалеку от наблюдательного поста были обнаружены следы борьбы с неизвестными лицами.