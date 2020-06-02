Ермак: Украина настаивает на скорейшем выполнении парижских договоренностей "нормандского саммита"

Глава Офиса президента в Берлине провел встречу с внешнеполитическим советником канцлера ФРГ Яном Гекером.

Украина настаивает на скорейшем выполнении договоренностей, достигнутых во время декабрьской встречи в "нормандском формате" в Париже, чтобы начать готовить новый саммит.

Об этом глава Офиса президента Андрей Ермак заявил на встрече с внешнеполитическим советником канцлера ФРГ Яном Гекером в Берлине.

Ермак заявил, что два обмена пленными являются положительным примером того, как могут быть реализованы соглашения "нормандской четверки", но для проведения последующих освобождений необходимо, чтобы представители Красного Креста получили доступ ко всем удерживаемым украинцам.

Кроме того, как он отметил, важной составляющей для продвижения мирного процесса на Донбассе является прекращение обстрелов, информирует пресс-служба Офиса президента.

Во встрече с Гекером также приняли участие замглавы Офиса президента Игорь Жовква, советник президента Украины Руслан Демченко, вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и министр обороны Андрей Таран.

Напомним, глава Офиса президента Андрей Ермак, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников находятся с визитом в Германии. Украинская делегация намерена обсудить с главой немецкого МИДа выполнение договоренностей лидеров стран "нормандского формата".

Последняя в стреча глав стран "нормандской четверки" - Украины, Германии, Франции и России - прошла в Париже в декабре прошлого года. На ней были достигнуты договоренности о разведении войск возле нескольких населенных пунктах и обмене пленными.

Сегодня глава украинского МИД Дмитрий Кулеба анонсировал встречу в "нормандском формате" на уровне глав МИД