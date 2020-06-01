Кулеба, Резников и Ермак летят в Берлин на переговоры по Донбассу

Глава Офиса президента Андрей Ермак, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников во вторник, 2 июня, посетят Германию.

Об этом сообщаетс на сайте МИДа.

Отмечается, что украинская делегация встретится с главой немецкого Министерства иностранных дел Хайко Маасом. Стороны обсудят выполнение договоренностей лидеров стран "нормандского формата".

Также в состав делегации войдут министр обороны Андрей Таран, заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква и другие должностные лица. Они проведут в Берлине встречи с Маасом, внешнеполитическим советником канцлера Германии Яном Хекером и министром обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

"В ходе визита стороны обсудят ряд важных аспектов двустороннего сотрудничества, политику безопасности и гуманитарной ситуации на востоке Украины, выполнение договоренностей декабрьского саммита "нормандского формата" на уровне глав государств и правительств, инициативы по деоккупации Крыма, а также пути дальнейшей координации усилий по преодолению последствий пандемии COVID-19", - говорится в сообщении.

По результатам переговоров Кулебы и Мааса запланирована их совместная пресс-конференция.

Напомним, ранее Зеленский сообщил о договоренности с лидерами стран "нормандской четверки" провести следующий саммит после окончания эпидемии коронавируса.

Последняя в стреча глав стран "нормандской четверки" - Украины, Германии, Франции и России - прошла в Париже в декабре прошлого года. На ней были достигнуты договоренности о разведении войск возле нескольких населенных пунктах и обмене пленными.

19 мая первый заместитель главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе, вице-премьер Алексей Резников сообщил, что Владимир Зеленский готов к новой встрече в "нормандском формате", а украинская сторона предприняла шаги для выполнения договоренностей саммита в Париже в декабре 2019 года, чего не сделала Россия.