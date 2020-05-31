Цена пребывания от 540 до 880 гривен в сутки.

Фото: facebook/Denis Malyuska

Министр юстиции Денис Малюська посетил платные камеры в следственных изоляторах Днепра, Запорожья и Вольнянского района Запорожской области.

"Запорожье: сутки - 570 грн, неделя - 1990 грн, месяц - 3410 грн. Вольнянский УВК: 540 грн, 1900 грн, 3260 грн. соответственно за сутки неделю и месяц. Днепр: 880 грн сутки, 2200 грн - неделю и 3060 грн - месяц ", - сообщил Малюська в фейсбук.

Фото: facebook/Denis Malyuska

Министр объяснил, что таким образом удасться заработать на ремонт в бесплатных камерах.

"Мы зарабатываем деньги на ремонт в бесплатных камерах, там ужас. Мы убираем коррупцию при распределении между камерами. Пусть за лучшую камеру платят не взятку, а платеж в бюджет. Мы уменьшаем затраты на выполнение решений ЕСПЧ. Ненадлежащие условия содержания в СИЗО - проблема, за которую Европейский суд присуждает выплату компенсаций ", - написал Малюська.

Министр также добавил, что уменьшение бюджетных расходов на содержание осужденных - это цель тюремной реформы.

Фото: facebook/Denis Malyuska

Фото: facebook/Denis Malyuska

Фото: facebook/Denis Malyuska

Ранее Малюська посетил платные камеры в Киевском СИЗО. Также платные камеры появили в Черниговском и Львовском СИЗО.

Напомним, 22 апреля Кабинет министров поддержал экспериментальный проект по созданию платных камер в следственных изоляторах Государственной уголовно-исполнительной службы.

Деньги от таких платных услуг будут направляться в специальный фонд, из которого будут финансировать текущие и капитальные ремонты в СИЗО.

Эксперимент продлится до 31 декабря 2021 года. После чего будет принято решение о целесообразности законодательного закрепления таких платных услуг.