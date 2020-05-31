Мэр Киева Виталий Кличко поздравил киевлян с Днем города. «Киев - это город, который знают и любят во всем мире. Киев - это каждый из нас! Мы любим тебя, Киев!», - написал Кличко у себя в Facebook.

Кроме того, он разместил оригинальный видеоролик, посвященный празднику.

На кадрах: виды Киева – парки, мосты, муралы - и обычные люди, которые напевают полюбившуюся многим песню «Як тебе не любити, Києве мій!». Но изюминка видеопоздравления – в конце ролика, где словам песни Виталий Кличко по видеочату учит известного актера и бывшего губернатора Калифорнии Арнольда Шварцнеггера.

«Это видео о любви. Любви каждого киевлянина к своему родному городу. Ведь каждого из нас с Киевом связывает что-то свое, особенное», - написал мэр Киева в комментарии к видео.