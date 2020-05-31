Китай изменил версию происхождения коронавируса
Китай изменил версию происхождения коронавируса
SpaceX со второй попытки отправила астронавтов в космос на Сrew Dragon (прямая трансляция)
SpaceX со второй попытки отправила астронавтов в космос на Сrew Dragon (прямая трансляция)
Возле границы с Польшей задержали сборщиков "дани" с перевозчиков
Возле границы с Польшей задержали сборщиков "дани" с перевозчиков
В Индии стая обезьян похитила образцы крови больных COVID-19
В Индии стая обезьян похитила образцы крови больных COVID-19
В больнице скорой помощи Киева вспышка коронавируса среди медиков (обновлено)
В больнице скорой помощи Киева вспышка коронавируса среди медиков (обновлено)
Корабль Маска для полетов на Луну и Марс взорвался при испытаниях двигателя
Корабль Маска для полетов на Луну и Марс взорвался при испытаниях двигателя
Массовые протесты в США. Смерть афроамериканца в Миннеаполисе, сожжённый полицейский участок, война Трампа и Twitter
Массовые протесты в США. Смерть афроамериканца в Миннеаполисе, сожжённый полицейский участок, война Трампа и Twitter
Илон Маск покорил космос. Запуск частной ракеты, который изменит мир (Обновлено)
Илон Маск покорил космос. Запуск частной ракеты, который изменит мир (Обновлено)
В Украине обнаружили еще 468 инфицированных коронавирусом
В Украине обнаружили еще 468 инфицированных коронавирусом
ГлавнаяПолитика

Кличко и Шварцнеггер песней поздравили киевлян с Днем Киева

Мэр разместил видео в фейсбуке.

Мэр Киева Виталий Кличко поздравил киевлян с Днем города. «Киев - это город, который знают и любят во всем мире. Киев - это каждый из нас! Мы любим тебя, Киев!», - написал Кличко у себя в Facebook.

Кроме того, он разместил оригинальный видеоролик, посвященный празднику.

На кадрах: виды Киева – парки, мосты, муралы - и обычные люди, которые напевают полюбившуюся многим песню «Як тебе не любити, Києве мій!». Но изюминка видеопоздравления – в конце ролика, где словам песни Виталий Кличко по видеочату учит известного актера и бывшего губернатора Калифорнии Арнольда Шварцнеггера.

«Это видео о любви. Любви каждого киевлянина к своему родному городу. Ведь каждого из нас с Киевом связывает что-то свое, особенное», - написал мэр Киева в комментарии к видео.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также