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Разумков задекларировал 1,3 млн грн дохода

Глава Рады в июне одолжил почти 27 млн гривен третьему лицу.

Разумков задекларировал 1,3 млн грн дохода
Дмитрий Разумков
Фото: facebook/Владимир Струмковский

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков указал в декларации 1,3 млн гривен дохода, 75 тыс. долларов наличных и 27 млн гривен одолженных третьим лицам средств за 2019 год. Она обнародована в Едином государственном реестре деклараций.

Среди доходов 178,5 тыс. гривен составила зарплата председателя парламента, 88 тыс. гривен - зарплата на основном месте работы в компании "Украинская политконсалтинговая группа", 914,2 тыс. гривен - доход от предпринимательской деятельности, 27,8 тыс. гривен - доход от продажи изготовленной из альтернативных источников энергии электроэнергии, 51,5 тыс. гривен - доход от продажи ценных бумаг и корпоративных прав, 22,3 тыс. гривен - оплата расходов на участие в обучении от партии "Слуга народа", 391 гривна - дополнительное благо от "Юниверсал банка", 600 гривен - доход от предоставления имущества в аренду, 10,3 тыс. гривен - социальная помощь.

У супруги Юлии Чайки около 5 млн гривен дохода за 2019 год, 3,8 млн гривен из которых составил доход от занятия предпринимательской деятельностью, 744,8 тыс. гривен - доход от продажи движимого имущества.

На счетах в Приватбанке у спикера имеется 84 тыс. гривен, 1,3 тыс. евро и 694 доллара и 6,3 тыс. гривен в "Юниверсал банке", а также наличными он хранит 340 тыс. гривен, 75 тыс. долларов.

Кроме этого, 10 июня 2019 года Разумков одолжил 26,7 млн гривен третьему лицу.

У его супруги 43,5 тыс. гривен имеется на счету в Приватбанке и наличными - 570 тыс. гривен и 90 тыс. долларов.

Из объектов недвижимости председатель Рады задекларировал домовладение площадью 492,2 кв. м за 2,9 млн гривен и земельный участок площадью 1 020 кв. м за 642,5 тыс. гривен в Софиевской Борщаговке Киевской области, офисное помещение площадью 74,9 кв. м и квартиру площадью 78,5 кв. м в Киеве, также квартиру площадью 232,4 кв. м и земучасток площадью 500 кв. м в Здоровке Киевской области.

Также в общей собственности с матерью Натальей Кудрей у спикера имеется квартира в Киеве площадью 165,55 кв. м.

У его жены в Киеве имеются две квартиры - 53,2 кв. м и 44,5 кв. м, дом площадью 489,6 кв. м и земучасток площадью 962 кв. м в Николаеве.

Также она арендует земучасток в Николаеве площадью 1 333 кв. м и 4 помещения в Черкасской области - 120 кв. м, 30 кв. м, 42,2 кв. м и 61,6 кв м.

У Разумкова в собственности есть 2 автомобиля - Toyota Land Cruiser 200 2013 года выпуска и Toyota Camry 2012 года выпуска.

Жена в 2019 году приобрела автомобиль Tesla (Model S) за 750 тыс. гривен и BMW X5 за 1,4 млн гривен.

Супруга Разумкова также является конечным бенефициарным владельцем 4 компаний - "Украинская политконсалтинговая группа", Ломбард "ПРО100КРЕДИТ", "Бизнесинвестбуд" и "Интеринвест ХХІ век" (Разумков числится директором на безоплатной основе).

Напомним, в 2019 году Разумков переписал бизнес на жену.

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