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Омбудсмен раскритиковала детского омбудсмена

Денисовой не понравился пост с геями и насильниками в одном ряду.

Омбудсмен раскритиковала детского омбудсмена

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова обвинила уполномоченного президента Украины по правам ребенка Николая Кулебу в использовании языка вражды по отношению к представителям ЛГБТИ.

Об этом сообщил Офис омбудсмена.

"28 мая уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба на личной странице в социальной сети Facebook обнародовал сообщение, в котором он фактически сравнивает ЛГБТИ-семьи с насильниками и называет их одной из угроз суррогатного материнства. По мнению Уполномоченного [Денисовой], указанное высказывание в отношении представителей ЛГБТИ-сообщества является проявлением языка вражды, ведь способствует усилению предвзятого отношения к указанной категории граждан и нарушает их право на уважение чести и достоинства", - заявила пресс-служба Денисовой.

Сам Кулеба заявил, что его пост касался только суррогатного материнства и не подразумевал дискриминацию ЛГБТИ.

"В соответствии с законодательством Украины воспользоваться услугами суррогатного материнства в Украине могут супруги, согласно Семейному кодексу Украины - это мужчина и женщина, брак которых зарегистрирован в органе государственной регистрации актов гражданского состояния. И поэтому те лица, которые не имеют соответствующего свидетельства, идут на обман, чтобы получить ребенка. Они создают фиктивные браки, подделывают документы, идут на другие «схемы», чтобы получить ребенка незаконным способом. При этом они нарушают как законодательство Украины, так и законодательство тех стран, куда они вывозят ребенка. И Украина не имеет доступа к достоверной информации о всех лиц, кто пользуется услугами суррогатного материнства. И дальнейшей судьбе детей. Здесь есть множество манипуляций и нарушений, о которых заявляют и представители посольств иностранных государств в Украине", - написал он в фейсбуке.

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