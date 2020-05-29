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Трансляция дискуссии Киевского Форума Безопасности "Украина - ЕС: как не допустить имитации преобразований и достичь большего?" Трансляция

В 15:00 на YouTube-канале фонда «Открой Украину» трансляция новой дискуссии Киевского Форума Безопасности «Украина - ЕС: как не допустить имитации преобразований и достичь большего?»

  • Справляется нынешняя украинская власть с евроинтеграцией?
  • Нет ли угрозы для нашего безвизового режима и экономического сотрудничества с ЕС?
  • Как достичь в рамках ассоциации с ЕС лучших, чем сейчас результатов для наших граждан, бизнеса и страны?
  • Кто сегодня самые активные друзья Украины в Брюсселе?
  • Как нам вместе с ЕС противодействовать агрессии России?

Эти и другие вопросы - в центре внимания откровенного разговора с участием ведущих европейских политиков, которые формируют повестку дня ЕС относительно Украины.

Участники дискуссии:

  • Екатерина Матернова, заместитель Генерального директора Главного директората Европейской Комиссии по вопросам соседства и переговоров о расширении ЕС, и.о. руководителя Группы поддержки Украины.
  • Виола фон Крамон-Таубадель, немецкий политик, член политической силы «Альянс 90 / Зеленые», Вице-председатель делегации Европейского парламента в Парламентском комитете ассоциации Украина-ЕС.
  • Пятрас Оштрявичус, литовский политик и дипломат, Вице-председатель делегации Европейского парламента в Парламентском комитете ассоциации Украина-ЕС.
  • Михаэль Галлер, немецкий политик, член Христианско-демократической партии Германии и Европейской народной партии, депутат Европейского парламента, докладчик по делам Украины.
  • Остап Семерак, министр Кабинета Министров Украины в 2014 году, министр экологии Украины в 2016-19 годах, бывший сопредседатель Парламентского комитета ассоциации Украина-ЕС.
  • Арсений Яценюк, председатель Киевского форума, Премьер-министр Украины в 2014-16 годах.
  • Даниил Лубкивский, заместитель Министра иностранных дел Украины в 2014 году, член Наблюдательного совета фонда «Открой Украину».
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