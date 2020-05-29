Трансляция дискуссии Киевского Форума Безопасности "Украина - ЕС: как не допустить имитации преобразований и достичь большего?"

В 15:00 на YouTube-канале фонда «Открой Украину» трансляция новой дискуссии Киевского Форума Безопасности «Украина - ЕС: как не допустить имитации преобразований и достичь большего?»

Справляется нынешняя украинская власть с евроинтеграцией?

Нет ли угрозы для нашего безвизового режима и экономического сотрудничества с ЕС?

Как достичь в рамках ассоциации с ЕС лучших, чем сейчас результатов для наших граждан, бизнеса и страны?

Кто сегодня самые активные друзья Украины в Брюсселе?

Как нам вместе с ЕС противодействовать агрессии России?

Эти и другие вопросы - в центре внимания откровенного разговора с участием ведущих европейских политиков, которые формируют повестку дня ЕС относительно Украины.

Участники дискуссии: