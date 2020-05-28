29 мая пройдет онлайн дискуссия Киевского Форума Безопасности "Украина - ЕС: как не допустить имитации и достичь большего?"

Участие в дискуссии примут ведущие европейские политики, которые формируют повестку дня ЕС относительно Украины.

29 мая 2020 года в 15:00 состоится трансляция новой дискуссии Киевского Форума Безопасности «Украина - ЕС: как не допустить имитации преобразований и достичь большего?»

Справляется нынешняя украинская власть с евроинтеграцией?

Нет ли угрозы для нашего безвизового режима и экономического сотрудничества с ЕС?

Как достичь в рамках ассоциации с ЕС лучших, чем сейчас результатов для наших граждан, бизнеса и страны?

Кто сегодня самые активные друзья Украины в Брюсселе?

Как нам вместе с ЕС противодействовать агрессии России?

Эти и другие вопросы - в центре внимания откровенного разговора с участием ведущих европейских политиков, которые формируют повестку дня ЕС относительно Украины.

Участники дискуссии:

Екатерина Матернова, заместитель Генерального директора Главного директората Европейской Комиссии по вопросам соседства и переговоров о расширении ЕС, и.о. руководителя Группы поддержки Украины.

Виола фон Крамон-Таубадель, немецкий политик, член политической силы «Альянс 90 / Зеленые», Вице-председатель делегации Европейского парламента в Парламентском комитете ассоциации Украина-ЕС.

Пятрас Оштрявичус, литовский политик и дипломат, Вице-председатель делегации Европейского парламента в Парламентском комитете ассоциации Украина-ЕС.

Михаэль Галлер, немецкий политик, член Христианско-демократической партии Германии и Европейской народной партии, депутат Европейского парламента, докладчик по делам Украины.

Остап Семерак, министр Кабинета Министров Украины в 2014 году, министр экологии Украины в 2016-19 годах, бывший сопредседатель Парламентского комитета ассоциации Украина-ЕС.

Арсений Яценюк, председатель Киевского форума, Премьер-министр Украины в 2014-16 годах.

Даниил Лубкивский, заместитель Министра иностранных дел Украины в 2014 году, член Наблюдательного совета фонда «Открой Украину».

Трансляция на ресурсах:

YouTube Фонда «Открой Украину»: https://bit.ly/2YYesPc;

Facebook Арсения Яценюка: https://www.facebook.com/yatsenyuk.arseniy/;

Facebook КБФ: https://www.facebook.com/ksfopenukraine/

Сайте Фонда «Открой Украину»: https://openukraine.org/ua;

Сайте КБФ: https://ksf.openukraine.org/ua.