Операторам и фотокорреспондентам разрешили работать в ложе прессы Рады

Их общее количество не может превышать 30 человек.

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков внес изменения в Распоряжение "О дополнительных мерах по предупреждению возникновения острой респираторной болезни" от 12 марта 2020 года, №151.

Об этом сообщается на сайте парламента.

Так, согласно распоряжению, операторы и фотокорреспонденты допускаются в ложу прессы балкона в порядке очереди. При этом количество не должно превышать 30 человек. От одного СМИ может работать один оператор или фотокорреспондент.

В здание Верховной Рады журналистов по-прежнему будут пропускать при наличии постоянной карточки аккредитации и дополнительного пропуска, выданного аппаратом парламента.

Напомним, в марте в связи с карантином Рада ввела новые правила для СМИ: не больше одного журналиста от издания или одна съемочная группа от телеканала. Также для представителей СМИ ввели температурный скрининг.

После ослабления карантинных ограничений сообщалось, что журналистов будут пускать в ложу прессы Рады со 2 июня с соблюдением санитарных норм.