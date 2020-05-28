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В МИД появился спецпредставитель по санкциям против России

Должность занял Алексей Макеев.

В МИД появился спецпредставитель по санкциям против России
Фото: Сергей Анищенко

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назначил посла по особым поручениям Алексея Макеева своим специальным представителем по вопросам санкционной политики.

Об этом говорится на сайте МИД.

"Назначение Алексея Макеева создаст надлежащие условия для работы МИД во исполнение требований закона Украины "О санкциях", а также будет способствовать координации усилий Украины с ключевыми странами и международными институтами для усиления давления на Российскую Федерацию как на государство-агрессора за нарушение международного права и прав человека", - сообщило министерства.

Макеев будет заниматься координацией деятельности министерства, а также взаимодействием с ключевыми международными партнерами Украины в сфере санкционной политики.

Напомним, что Алексей Макеев раньше возглавлял политический департамент МИД.

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