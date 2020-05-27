"Если не будет прогресса в минском процессе, то нам нужно будет придерживаться санкций".

Политику санкций в отношении Российской Федерации необходимо сохранить. При этом диалогу между Евросоюзом и Москвой необходимо придать новые импульсы.

Об этом канцлер Германии Ангела Меркель заявила на форуме, организованном Фондом Конрада Аденауэра, передает РБК-Украина.

По словам Меркель, нарушения фундаментальных правил международного права необходимо называть своими именами. Поэтому политика санкций будет сохраняться, пока не будет прогресса в решении вопроса конфликта на Донбассе.

"Если не будет прогресса в минском процессе, то нам нужно будет придерживаться санкций. С другой стороны, председательство в ЕС дает нам возможность придать новые импульсы отношениям", - подчеркнула она.

Ранее глава Офиса президента Украины Андрей Ермак выступил за санкции ЕС и США против РФ до полного возвращения Украине всех территорий, включая Крым.