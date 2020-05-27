Запуск запланирован на 27 мая в 23:33 по Киеву.

Компания SpaceX Илона Маска вместе с Национальным космическим агентством США (NASA) отправят на Международную космическую станцию двух американских астронавтов. Запуск запланирован на 27 мая в 23:33 по Киеву.

Об этом сообщает "Голос Америки".

Астронавты Даг Херли и Боб Бенкен полетят на космической капсуле Crew Dragon с ракетой Falcon-9. Запуск будет проведен с того же космодрома, с которого стартовала последняя миссия программы шаттлов NASA в 2011 году.

"Мы с Бобом работали над этой программой пять лет, изо дня в день. Во многих отношениях это был марафон, но этого и следует ожидать, чтобы разработать пилотируемый космический корабль, способный долететь до Международной космической станции и обратно", - рассказал 53-летний Херли, когда они с 49-летнем Бенкеном прибыли в Космический центр из Хьюстона на прошлой неделе.

Отмечается, что президент США Дональд Трамп и вице-президент Майк Пенс будут лично следить за запуском.

Напомним, SpaceX успешно протестировала Crew Dragon без астронавтов в прошлом году, отправив корабль в первую орбитальную миссию.

В январе 2020 года SpaceX взорвала ракету Falcon 9 в рамках теста на безопасность. Сообщалось, что испытания системы спасения экипажа Crew Dragon в полете прошли успешно.