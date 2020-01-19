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SpaceX взорвала ракету Falcon 9 в рамках теста на безопасность

Испытания системы спасения экипажа Crew Dragon в полете прошли успешно.

SpaceX взорвала ракету Falcon 9 в рамках теста на безопасность
Фото: SpaceX

Аэрокосмическая компания SpaceX провела испытания аварийного отделения космического корабля Crew Dragon, в рамках которого подорвала ракету-носитель Falcon 9.

Компания вела прямую трансляцию испытаний.

На канале SpaceX в YouTube видно, что ракета Falcon 9 с кораблем Crew Dragon стартовала с пусковой площадки комплекса SLC-40 на мысе Канаверал 19 января в 17:30 по киевскому времени. Спустя 1 минуту 25 секунды после старта корабль Crew Dragon успешно отсоединился от ракеты, которая спустя еще примерно десять секунд взорвалась.

Ракета стартует с 22:50.

Сам Crew Dragon спустился на парашютах в воды Атлантического океана, откуда его забрал поисковый корабль.

Это было последнее крупное испытание в рамках лицензирования Crew Dragon перед долгожданным первым эксплуатационным полетом корабля SpaceX с астронавтами на борту.

Первый тест Pad Abort Test с имитацией аварии ракеты до старта и отстрелом капсулы со стартовой площадки SpaceX провела еще в 2015 году. В конце 2019 прошли статические испытания системы аварийного спасения Crew Dragon в новой конфигурации с разрывными мембранными клапанами в трубках наддува вместо титановых клапанов. Улучшение должно предотвратить саму возможность повторения сценария, который привел к аварии в апреле. Также не так давно в рамках подготовки к миссии Demo-2 компания SpaceX успешно испытала новые парашюты для Crew Dragon.

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