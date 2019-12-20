На хакерском форуме обнародовали персональные данные 267 млн пользователей Facebook

На одном из хакерских форумов в декабре опубликовали базу данных, в которой находилась личная информация о более 267 млн пользователей Facebook. Об этом пишет британская исследовательская компания Comparitech.

Согласно с их данными, в основном утечка информации касалась жителей США. Так, были обнародованы их номера телефонов, имена и уникальный идентификатор аккаунта в соцсети. По мнению экспертов, к краже информации могут быть причастны хакеры из Вьетнама.

"База данных, содержащая более 267 миллионов идентификаторов пользователей Facebook, телефонных номеров и имен, была оставлена в Интернете доступной для любого пользователя без пароля или какой-либо другой аутентификации", - уточнили в исследовательской компании.

Напомним, в октябре в Киеве сотрудники киберполиции задержали хакера, который скрывался в Украине от правоохранительных органов США.

Ранее киберполиция Украины разоблачила хакера, взломавшего более 2 тыс. компьютеров украинцев.