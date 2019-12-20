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На хакерском форуме обнародовали персональные данные 267 млн пользователей Facebook

В основном утечка информации касалась жителей США. 

На хакерском форуме обнародовали персональные данные 267 млн пользователей Facebook
Фото: Телеканал 24

На одном из хакерских форумов в декабре опубликовали базу данных, в которой находилась личная информация о более 267 млн пользователей Facebook. Об этом пишет британская исследовательская компания Comparitech.

Согласно с их данными, в основном утечка информации касалась жителей США. Так, были обнародованы их номера телефонов, имена и уникальный идентификатор аккаунта в соцсети. По мнению экспертов, к краже информации могут быть причастны хакеры из Вьетнама. 

"База данных, содержащая более 267 миллионов идентификаторов пользователей Facebook, телефонных номеров и имен, была оставлена в Интернете доступной для любого пользователя без пароля или какой-либо другой аутентификации", - уточнили в исследовательской компании.

Напомним, в октябре в Киеве сотрудники киберполиции задержали хакера, который скрывался в Украине от правоохранительных органов США.

Ранее киберполиция Украины разоблачила хакера, взломавшего более 2 тыс. компьютеров украинцев.

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