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В марте могут объявить конкурс на разработку углеводородов на шельфе Черного моря

Количество участков пока неизвестно. 

В марте могут объявить конкурс на разработку углеводородов на шельфе Черного моря
Фото: EPA/UPG

В марте 2020 года могут объявить новый конкурс на разработку углеводородов на шельфе Черного моря на основании соглашений о разделе продукции (СРП). Об этом сообщил глава Госгеонадр Роман Опимах, пишет "Интерфакс-Украина"

"Будет организован новый конкурс относительно участков на шельфе. Сколько их может быть - в настоящее время определяется. Думаю, этот процесс может быть начат в марте 2020 года", - заявил он. 

Напомним, в начале нынешнего года Кабинет министров решил объявить конкурс на заключение соглашения о разделе продукции (СРП) по разработке нефтегазоносного участка на шельфе Черного моря. 

На проект предложен участок "Дельфин" с общей площадью 9 772 кв. км, который расположен в северно-западной части украинского шельфа Черного моря. Победитель конкурса должен пробурить не менее пяти скважин в течение пяти лет.

Минимальный объем инвестиций будет определен по результатам конкурса, но составит не менее 1,5 млрд грн. Государство при этом должно получить не менее 11% от прибыли от продажи нефти и газа. Максимальная доля инвестора – 70% общего объема производства. Срок действия СРП – 50 лет.

В 2012 году был проведен конкурс на заключение соглашения о разделе продукции по Скифскому участку на шельфе Черного моря, его победителем стал консорциум во главе с ExxonMobil Exploration and Production Ukraine B.V. (40%, оператор), Shell (35%), австрийской OMV в лице румынской "дочки" Petrom (15%) и НАК "Надра Украины" (10%).

Добыча так и не началась из-за российской оккупации Крыма.

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