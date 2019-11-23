Из-за аварии танкера концентрация нефтепродуктов в воде у Одессы стремительно растет

Уровень загрязнения воды нефтепродуктами в Черном море возле Одессы из-за аварии танкера "Делфи" превышает допустимые концентрации почти в 160 раз. Вчера вечером анализы показали превышение в 90 раз, а днем - в 53 раза.

"По состоянию на сейчас ситуация не является критической, но рекомендую отказаться от купания в море. Нашими специалистами установлено превышение содержания в эпицентре происшествия нефтепродуктов в 157 раз", - сообщил и.о. председателя Госэкоинспекции Украины Егор Фирсов в Facebook.

Он добавил, что из-за шторма невозможно прекратить утечку нефтепродуктов из танкера.

"Координируют действия с АМПУ, к сожалению, пока, из-за шторма сделать можно немного - вдоль берега растянули сорбирующие боны. Как только шторм утихнет, боны установят вокруг аварийного буксира, чтобы избежать распространения пятен горюче-смазочных материалов в море", - отметил Фирсов.

Также он обнародовал регистрационные данные танкера.

"Это рейдово-портовый нефтеналивной плавбункеровщик болгарского проекта 585. Его длина - 59 метров, ширина - 10 метров, грузоподъемность - 1565 тонн", - написал Фирсов.

Известно, что владелец судна - "Фактор групп лимитед", зарегистрирован в Харькове, принадлежит Джавадову Шамсаддин Али Оглы.

Напомним, в ночь на 22 ноября в Одесском заливе танкер "Делфи" сорвало с якоря, он сел на мель в километре от берега и перевернулся. Экипаж эвакуировали.