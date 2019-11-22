По состоянию на 18:00 22 ноября содержание нефтепродуктов в воде на месте аварии танкера "Делфи" превышает предельно допустимую концентрацию в 90 раз.
Об этом сообщил заместитель начальника Госэкоинспекции Крымско-Черноморского округа Николай Гавриков, пишет Думская.
Таковы результаты исследований повторных проб воды, взятых в районе пляжа "Дельфин".
Днем анализы показали превышение в 53 раза. Мониторинг места загрязнения продолжается.
Напомним, ночью в Одесском заливе танкер "Делфи" сорвало с якоря, он сел на мель в километре от берега и почти перевернулся. Около двух часов дня экипаж эвакуировали.