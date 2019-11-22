По состоянию на 18:00 22 ноября содержание нефтепродуктов в воде на месте аварии танкера "Делфи" превышает предельно допустимую концентрацию в 90 раз.

Об этом сообщил заместитель начальника Госэкоинспекции Крымско-Черноморского округа Николай Гавриков, пишет Думская.

Фото: Думская

Таковы результаты исследований повторных проб воды, взятых в районе пляжа "Дельфин".

Днем анализы показали превышение в 53 раза. Мониторинг места загрязнения продолжается.

Фото: Думская

Напомним, ночью в Одесском заливе танкер "Делфи" сорвало с якоря, он сел на мель в километре от берега и почти перевернулся. Около двух часов дня экипаж эвакуировали.