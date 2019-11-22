Дело об убийстве 11-летней Даши Лукьяненко ушло в суд

Правоохранители завершили досудебное расследование в деле об убийстве 11-летней Даши Лукьяненко. Обвинительный акт направлен в суд.

Об этом информирует пресс-служба полиции Одесской области.

По информации правоохранителей, на основании собранной информации поминутно восстановили последний час жизни ребенка и установили, что к преступлению причастен 22-летний местный житель. Злоумышленник был задержан и арестован без права внесения залога. Также в доме, где проживал подозреваемый, был проведен обыск.

"В ходе досудебного расследования был проведен ряд экспертиз и собрано достаточно улик чтобы доказать вину обвиняемого. Точку в деле поставит суд", - отметил начальник полиции Одесской области Олег Бех.

22-летний Николай Тарасов обвиняется по четырем статьям уголовного кодекса Украины - незаконное лишение свободы несовершеннолетней (ч. 2 ст. 146), покушение на ее изнасилование (ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 152), убийство (п. п. 2, 9, ч. 2 ст. 115) и надругательство над ее телом (ч. 1 ст. 297).

Тарасов находится под стражей с 21 июня. Девочка пропала 13 июня по дороге на занятия в танцевальном кружке. Неделю спустя дело девочки обнаружили в выгребной яме в соседнем с ее домом дворе. При задержании Тарасов сознался в попытке изнасилования и убийстве.