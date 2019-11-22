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В Днепре пришел в сознание боец ООС, который месяц был в коме

Боец получил проникающее черепно-мозговое ранение, разрушено 20% мозга.

В Днепре пришел в сознание боец ООС, который месяц был в коме
Фото: Сергей Рыженко\ФБ

В Днепропетровской областной клинической больнице им. И. Мечникова в сознание пришел боец ООС, который месяц пролежал в коме. Об этом сообщил главврач больницы Сергей Рыженко на фейсбуке.

«Боец Елизар, 22 года. Получил проникающее черепно-мозговое ранение в поселке Зайцево. В считанные часы был доставлен в Днепр в Мечникова. Нейрохирурги под руководством Андрея Сирко бросили вызов смерти. Провели операцию с удалением осколков, разрушено 20% мозга», - написал главврач.

По его словам, пациент десятки дней провел в коме. Месяц его тело не производило никаких движений. А теперь парень пришел в сознание, появилась динамика, речь и желание жить. Теперь бойца ждет реабилитацию в госпитале.

Дефект черепа, образовавшийся при травме, врачи накрыли специальной пластиной 12х12 см, которая позволит герою полноценно жить.

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