Как взять кредит правильно: 7 правил заемщика

Основные правила обращения в кредитную организацию, и критерии оценки заемщика банковскими специалистами.
При обращении в финансовое учреждение за получением займа одни клиенты получают утвердительный ответ, а другим в кредите отказывают.
Директор департамента верификации и кредитных решений «Идея Банка» Андрей Черненко рассказал, какие нужно соблюдать правила, чтобы оставаться в числе тех лиц, которым банки оказывают доверие, и готовы предоставить микрозайм.
Следует соблюдать такие основные правила:
-
Четкая формулировка цели кредитования. Перед встречей с банковским представителем необходимо продумать четкий и вразумительный ответ, поскольку размытые и неконкретные фразы смогут отрицательно сказаться на решении банка.
-
Кредитная история должна быть хорошей. Все сведения о прошлых и текущих кредитах заемщика содержатся в его кредитной истории. Заемщик с неиспорченной кредитной историей, который не допускал просрочек в погашении прошлых кредитов, без проблем получит новый заем в любом банке.
-
Не стоит оставлять заявки на кредит в нескольких банках одновременно. Обращение этих банков в бюро кредитных историй не пройдет мимо банковских контролеров. Банки сочтут, что несколько кредитов погасить вам будет не под силу и кредит, скорее всего вы не получите ни в одном банке.
-
Честно сообщайте в банк о возникших финансовых трудностях. При потере стабильного дохода, болезни, травмах и других неприятностях, которые влияют на сроки погашения кредита, следует сообщить об этом банк. Поскольку штрафы и пени за несвоевременное погашение кредита никак не улучшат ваше материальное положение, а с банком можно договориться и реструктуризировать кредит или же оформить кредитные каникулы.
-
Никогда не предоставляйте банку заведомо неправдивую информацию. Не следует пробовать обмануть банк, завышая уровень своих доходов или увеличивая трудовой стаж. При проверке обман обязательно будет раскрыт и о получении кредита стоит забыть не только в этом банке, но и в других, так как ваше имя может попасть в «черный» список проблемных заемщиков.
-
Кредитный договор следует изучать внимательно. Практика подписания договоров, не ознакомившись с ними, может привести к печальным последствиям: штрафы, пени и скрытые комиссии могут стать неприятным сюрпризом.
-
Если вы не можете внимательно прочитать текст договора в банке, то попросите банковских сотрудников отправить договор на электронную почту и изучите все пункты дома.