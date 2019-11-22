Как взять кредит правильно: 7 правил заемщика

Основные правила обращения в кредитную организацию, и критерии оценки заемщика банковскими специалистами.

При обращении в финансовое учреждение за получением займа одни клиенты получают утвердительный ответ, а другим в кредите отказывают.

Директор департамента верификации и кредитных решений «Идея Банка» Андрей Черненко рассказал, какие нужно соблюдать правила, чтобы оставаться в числе тех лиц, которым банки оказывают доверие, и готовы предоставить микрозайм.

Четкая формулировка цели кредитования. Перед встречей с банковским представителем необходимо продумать четкий и вразумительный ответ, поскольку размытые и неконкретные фразы смогут отрицательно сказаться на решении банка.

Кредитная история должна быть хорошей. Все сведения о прошлых и текущих кредитах заемщика содержатся в его кредитной истории. Заемщик с неиспорченной кредитной историей, который не допускал просрочек в погашении прошлых кредитов, без проблем получит новый заем в любом банке.

Не стоит оставлять заявки на кредит в нескольких банках одновременно. Обращение этих банков в бюро кредитных историй не пройдет мимо банковских контролеров. Банки сочтут, что несколько кредитов погасить вам будет не под силу и кредит, скорее всего вы не получите ни в одном банке.

Честно сообщайте в банк о возникших финансовых трудностях. При потере стабильного дохода, болезни, травмах и других неприятностях, которые влияют на сроки погашения кредита, следует сообщить об этом банк. Поскольку штрафы и пени за несвоевременное погашение кредита никак не улучшат ваше материальное положение, а с банком можно договориться и реструктуризировать кредит или же оформить кредитные каникулы.

Никогда не предоставляйте банку заведомо неправдивую информацию. Не следует пробовать обмануть банк, завышая уровень своих доходов или увеличивая трудовой стаж. При проверке обман обязательно будет раскрыт и о получении кредита стоит забыть не только в этом банке, но и в других, так как ваше имя может попасть в «черный» список проблемных заемщиков.

Кредитный договор следует изучать внимательно. Практика подписания договоров, не ознакомившись с ними, может привести к печальным последствиям: штрафы, пени и скрытые комиссии могут стать неприятным сюрпризом.