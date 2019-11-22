Черная пятница – пора обновлять электронику и технику

Черная пятница в Украине уже стала почти такой же традицией, как и в США. В день грандиозной распродажи большинство крупных и мелких магазинов предлагает покупателям скидки до 90%. К акции начинают готовиться еще с сентября – как ритейлеры, так и покупатели. Чтобы привлечь больше клиентов, магазины предлагают не только умопомрачительные скидки, но и бесплатную доставку, кэшбэк, дополнительный бесплатный сервис и многое другое.

Черная пятница в Украине уже стала почти такой же традицией, как и в США. В день грандиозной распродажи большинство крупных и мелких магазинов предлагает покупателям скидки до 90%. К акции начинают готовиться еще с сентября – как ритейлеры, так и покупатели. Чтобы привлечь больше клиентов, магазины предлагают не только умопомрачительные скидки, но и бесплатную доставку, кэшбэк, дополнительный бесплатный сервис и многое другое. Покупатели, в свою очередь, тщательно изучают предложения и составляют планы покупок.

Black Friday 2019 выпадает на 29 ноября. Главный фокус большинства потребителей направлен на приобретение товаров премиум сегмента. Лидеры продаж – электроника и техника. Рассмотрим, что интересного из этих категорий можно выбрать по сниженной цене.

Смартфоны и планшеты

В Черную пятницу в каталогах магазинов можно выбрать флагманские смартфоны от Samsung, Apple и Xiaomi. Эти компании внедряют в девайсы новые разработки, поэтому они демонстрируют отличную производительность и функциональность. Некоторые выгодные предложения позволяют сэкономить на покупке смартфона до 10 000 грн.

Планшеты представлены брендами Apple, Huawei, Samsung, Lenovo и т.д. Гаджеты отличаются не только внушительными техническими характеристиками, но и легким весом и компактной конструкцией. Их удобно брать с собой в дорогу, на учебу или работу.

Акция Черная пятница – это возможность не только выгодно приобрести гаджеты, но и подобрать недорогие, стильные и практичные аксессуары к ним.

Ноутбуки и компьютеры

Самое большое внимание на распродаже привлекают игровые ноутбуки и ПК, так как в обычный день они стоят дорого и по карману далеко не каждому. Геймеры также смогут порадовать себя новым монитором, мышью, клавиатурой, креслом, гарнитурой и другими необходимыми для полноценного погружения в игровой мир комплектующими.

Телевизоры и аудиотехника

Скидки в Черную пятницу пригодятся и тем, кто давно мечтаете о телевизоре с большой диагональю, реалистичной и сочной передачей картинки и объемным звучанием. Чтобы сделать покупку более функциональной, можно подобрать к ней в комплект ТВ-тюнер, медиаплеер, проектор или игровую приставку. Некоторые магазины даже предлагают дополнительные скидки на совместное приобретение нескольких товаров.

Это всего лишь минимальный список того, что можно выгодно купить со скидкой в Черную пятницу. Интересные предложения поможет найти каталог интернет-магазина Фокстрот.