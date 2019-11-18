Черная пятница на Kasta. Две недели скидок до -90% на все товары

“Черная пятница 2019” в онлайн-гипермаркете Kasta превращается в настоящий марафон. На протяжении двух недель, с 18-го по 29-ое ноября, клиенты смогут выбирать скидки и акции на некоторые из групп товаров: от аксессуаров и одежды до гаджетов и бытовой техники.

H&M, oodji, Xiaomi, Mango, Under Armour, Carlo Pazolini, Puma, Nike - это только часть крутых брендов с тегом Black Friday, которые вы можете добавить в вишлист и купить с большими скидками. А если при этом вы сделаете оплату банковской картой Visa, то получите дополнительные -5%. А на каждый пятый такой заказ скидка увеличивается до -20%.

Black Fridays от Kasta:

18 ноября. Black Friday Start NOW. Скидки до -90%.

19 ноября. Скидки до -70% на одежду.

20 ноября. Не пропусти, в этот день Мега-сюрпризы!

21 ноября. Скидки до -80% на спорт и одежду для детей.

22 ноября. Скидки до -60% на электронику.

23 ноября. Не пропусти, в этот день Мега-сюрпризы!

24 ноября. Не пропусти, в этот день Мега-сюрпризы!

25 ноября. Black Brands SALE. Скидки до -90% на топ-бренды.

26 ноября. Не пропусти, в этот день Мега-сюрпризы!

27 ноября. Зима-Лето SALE. Скидки до -80%.

29 ноября. Black Friday GRAND FINAL.

В своей работе Kasta планомерно воплощает в жизнь главную миссию компании - удивлять покупателей, делая онлайн-шоппинг быстрым, дешевым и удобным процессом. При этом платформа постоянно воплощает множество инноваций в украинском e-commerce сегменте.

И в этом году Черная пятница превращается в большой праздник скидок. На более чем 300 брендов из каталога цены снизятся до -90%. И все товары можно будет приобрести, сделав всего несколько кликов.

В США Черная пятница стартует после Дня Благодарения и похожа на глобальное шопинг-помешательство. Скидки растут до -95%, очереди в магазины занимают еще ночью, а за определенные товары ведутся настоящие драки. Конечно же, в Украине такой истерии нет, тем более на Kasta, где весь процесс покупок максимально комфортный для пользователя.

Чтобы получить максимальный результат от главного скидочного события года, лучше всего подписаться на sms или email-рассылку. А также скачать мобильное приложение Kasta. Для его пользователей все акции стартуют на 15 минут раньше сайта, а это означает, что вы сможете приобрести желаемое быстрее других. Кроме того в нем будут появляться все уведомления о скидках.

Сделанные вами заказы в течении нескольких дней будут доставлены в одно из отделений Kasta Post - сейчас их 106 во всех больших городах страны. Также вы можете оформить доставку курьером к вам домой. Она будет бесплатной, если вы являетесь участником программы лояльности Black. Если же вдруг вещи не подойдут вам, вы можете оформить возврат и уплаченные ранее деньги вернутся на счет уже через несколько минут.

Черная пятница по-новому вместе с Kasta!