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Умер военный, пострадавший во время взрыва в Балаклее

Еще четверо военнослужащих находятся на лечении.

Умер военный, пострадавший во время взрыва в Балаклее
Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Умер один из пяти пострадавших при взрыве на военном арсенале в Балаклее. Об этом в воскресенье, 17 ноября, сообщили в Генштабе.

"Сегодня в Харьковской городской клинической больнице скорой и неотложной медицинской помощи скончался военнослужащий, получивший ранения в результате чрезвычайного происшествия на Центральной артиллерийской базе", - говорится в сообщении.

Еще четверо военных, пострадавших при взрыве, находятся на лечении, угрозы их жизни нет.

Напомним, днем 15 ноября прогремели взрывы на военном арсенале в Балаклее. Двое военных из Ахтырки погибли на месте: Дмитрий Мовчан (прапорщик, главный старшина батальона) и Денис Ярмак (старший солдат, сапер). Еще пятеро получили ранения. ГБР квалифицировало взрывы как халатность.

В Генштабе сообщили, что сначала загорелся твердотопливный двигатель до ракет 3М9 зенитно-ракетного комплекса "Куб", после чего подорвались другие накопленные для уничтожения взрывоопасные предметы.

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