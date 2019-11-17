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С 15 декабря начнет действовать ежедневное ж/д сообщение со Львова в Берлин

Время в пути, включая пересадку в Перемышле, - около 17 часов.

С 15 декабря начнет действовать ежедневное ж/д сообщение со Львова в Берлин
Фото: loda.gov.ua

Поезд №89 Львов-Перемышль, начиная с 15 декабря, будет курсировать ежедневно, обеспечивая удобную стыковку с ночным поездом Перемышль-Вроцлав-Берлин.

Это следует из обнародованного зимнего расписания польской PKP Intercity, пишет ЦТС.

Согласно новому графику, поезд "Укрзализныци" №89 будет ежедневно отправляться из Львова в 16:20 и прибывать в Перемышль в 18:19. Поезд Перемышль-Вроцлав-Берлин будет отправляться в 19:57, прибывая на центральный ж/д вокзал Берлина в 9:48. 

Таким образом, время на пересадку с украинского поезда в Перемышле составит 1 час 9 минут.

В обратном направлении поезд из немецкой столицы будет выезжать в 18:43 и прибывать в Перемышль в 8:38, а поезд во Львов будет отправляться из польского города в 10:18. То есть время пересадки составит 1 час 40 минут.

Сейчас поезд №89 курсирует только по воскресеньям и в некоторые дополнительные дни.

Напомним, в 2020 году УЗ планирует восстановить ж/д сообщение Киев-Берлин.

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