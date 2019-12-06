Поезд сформирован из девяти вагонов: пять вагонов с местами для сидения, три плацкарта и один - купе.

"Укрзализныця" назначила новый региональный экспресс "Киев - Херсон" с 8 декабря.

Об этом сообщается на сайте "УЗ".

"В первый день действия нового графика движения поездов, который стартует 8 декабря 2019 года, "Укрзализныця" отправит в первый рейс новый региональный экспресс "Киев - Херсон". Поезд с локомотивной тягой сформирован из девяти вагонов: пять вагонов с местами для сидения, три плацкартных и один купе", - говорится в сообщении.

Поезд №767/768 "Киев - Херсон" категории "региональный экспресс" будет отправляться из Киева ежедневно, кроме вторника.

Из Херсона он будет курсировать с 9 декабря ежедневно, кроме среды.

Экспресс будет отправляться из Киева в 14:29 и прибывать в Херсон в 22:21. Обратно отправляться из Херсона в 5:36 и прибывать в Киев в 13:29. В пути следования предусмотрены остановки на станциях "Долинская" и "Николаев".

Продажа билетов уже открыта.

Напомним, сейчас по маршруту Киев - Херсон курсируют скоростной поезд "Интерсити" №766 и ночной пассажирский поезд №102.

"Укрзализныця" планирует увеличить количество поездов Интерсити+ вдвое.