Чубаров анонсировал Марш достоинства в Крым

Акция будет называться "Мы идем к себе домой".

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров анонсировал подготовку и проведение международной ненасильственной мирной акции "Мир - против насилия и оккупации. Марш достоинства".

Об этом он заявил на пресс-конференции в Киеве, передают "Крым.Реалии".

Чубаров отметил, что после аннексии Крыма Россия не выполнила ни одного международного решения и такая акция "поможет вернуть ее в правовые рамки".

"Меджлис крымскотатарского народа выступает с публичной инициативой подготовки к проведению международной ненасильственной мирной акции «Мир – против насилия и оккупации. Марш достоинства». Формой проведения такой акции мы видим организацию шествия с материковой части украинского государства в другую часть украинского государства - на Крымский полуостров. Мы идем к себе домой", - сказал глава Меджлиса.

По его словам, организаторы намерены обратиться к ряду стран и международным организациям, что бы они приняли участие в марше.

Чубаров добавил, что уже создан штаб, состав которого назовут после консультаций, а дата акции будет известна позже, поскольку подготовка "может занять не один, и не два месяца".

Напомним, Россия аннексировала Крым в марте 2014 года. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России, в отношении РФ введен ряд экономических санкций.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский признал отсутствие формулы деоккупации Крыма, но при этом сказал, что предложит обсудить эту тему в "нормандском формате".