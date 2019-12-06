Большинство украинцев считают, что ради мира на Донбассе нужно идти на компромиссы

Согласно с опросом фонда "Демократические инициативы" им. Кучерива и Киевского международного института социологии, 58,5% опрошенных украинцев считают, что государству ради мира на Донбассе нужно идти на компромиссы, но не на все. В прошлом году процент таких людей составлял 49%, сообщили на сайте фонда.

"Эта позиция - "идти на компромиссы, но не на все", преобладает во всех регионах", - уточнили в фонде. 14% респондентов считают, что для установления мира нужно соглашаться на любые компромиссы. В июне этого года такой ответ дали на 6% человек больше.

"На любые компромиссы больше способны идти граждане в северном (24%) и восточном (17%) регионах и значительно меньше - в центральном (10%) и западном (13%). На западе (29%) и в центре (20%) сравнительно больше тех, кто думают, что мир на Донбассе может установиться только с позиции силы - когда одна сторона победит. На любые компромиссы больше всего готовы идти избиратели "Оппозиционной платформы - За жизнь" (около 33%), меньше - "Слуги народа" (около 14%), меньше всего - "Европейской солидарности" (около 5%), - уточнили в результатах исследования.

Также, согласно с исследованием, украинцы считают неприемлемыми большинство компромиссов, на которых настаивает Россия в рамках Минских соглашений. Самыми неприемлемыми являются проведение выборов на условиях боевиков, амнистия всех участников боевых действий против украинцев и формирование силовых органов на оккупированных территориях только из числа местных представителей.

Напомним, согласно с ноябрьским опросом, большинство украинцев поддерживают усилия президента Владимира Зеленского, направленные на прекращение боевых действий на Донбассе.