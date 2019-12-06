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На складе швейной фабрики в Киеве произошел пожар

Жертв и пострадавших нет.

Фото: Пресс-служба ГосЧС

В Киеве на складе швейной фабрики "Каштан" на проспекте Победы произошел пожар.

Об этом сообщается на сайте Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

"6 декабря в 11:20 в Святошинском районе по ул. Победы, 123 на территории бывшей фабрики «Каштан» в одноэтажном   металлическом ангаре (размером 20х20) возник пожар на площади ориентировочно 300 кв. м", - говорится в сообщении.

Предварительно, жертв и пострадавших в результате пожара нет. Угроза распространения огня на другие здания отсутствует.

По данным ГосЧС, в 12:20 пожар локализован. К тушению огня привлекались 32 человека личного состава и восемь единиц техники.

Напомним, в Одессе в среду утром на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса возник пожар, площадь которого достигла 4 тыс. кв.м. В результате пожара погибли два человека, 13 -    пропали без вести (среди них - 5 студентов), 27 человек находятся в больницах (среди них - семеро сотрудников ГосЧС).

Учащиеся рассказали, что в горящем колледже не прозвучало никаких предупредительных сигналов о тревоге. Студенты эвакуировались самостоятельно.

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