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В центре Киева на прохожую упали металлические конструкции - у пострадавшей перелом

Также у нее диагностировали травму голову. 

В Киеве на улице Крещатик на женщину упали металлические конструкции, возведенные во время строительных работ. Пострадавшую доставили в отделение политравмы, у нее диагностировали перелом лучевой кости и травму головы, пишут "Факты"

"Еще одному человеку удалось вовремя отскочить. ЧП произошло на Крещатике, где работники раскрашивали фасад здания", - уточнили в СМИ.

Во время их работ строительные элементы сорвались и упали на тротуар. Судя по снимку с места происшествия, это произошло при входе в Пассаж.

Фото: fakty.com.ua

Напомним, весной 2019 в центре Киева, неподалеку метро "Арсенальная", обрушилась часть строительной конструкции.

Из-под завалов достали двух строителей - серьезных травм у них не обнаружили.

Обломки конструкции также улетели на припаркованное рядом авто, сильно повредив его. 

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