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Установлены еще двое причастных к присвоению средств вкладчиков страховой "Гарант-Лайф"

Общая сумма похищенных средств превысила 80 миллионов гривен. 

Установлены еще двое причастных к присвоению средств вкладчиков страховой "Гарант-Лайф"
Фото: ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины установила причастность еще двоих топ-руководителей страховой компании "Гарант-Лайф" к присвоению более чем 80 млн гривен вкладчиков. 

Это - бывший глава правления и фактический руководитель компании, сообщили в пресс-службе СБУ. Отмечается, что из-за финансовых махинаций менеджмента компания была доведена до банкротства, а около 10 000 клиентов остались без сбережений, внесенных как платеж за страхование жизни.

"Обоим фигурантам объявлено о подозрении в преступлении по ч.5. ст. 191 Уголовного кодекса - присвоение, растрата имущества или завладение ним путем злоупотребления служебным положением. Решается вопрос об избрании им мер пресечения", - добавили в СБУ.

Следствие продолжает обнаружение лиц, которые также причастны к схеме растраты средств. 

Напомним, в 2016 году компания по страхованию жизни "Гарант-Лайф" исчезла с деньгами клиентов.

О раскрытии масштабной преступной схемы СБУ сообщила в июле 2019 года. Было установлено, что в 2015-2016 годах бывший глава правления "Гарант-Лайф" присвоил средства на сумму около 40 млн гривен. Деньги он потратил на покупку у подконтрольных компаний с признаками фиктивности так называемых мусорных ценных бумаг по завышенной стоимости. Потом деньги присвоили топ-менеджер и владелец страховой конторы.

В августе о подозрении в причастности объявили еще одному ключевому фигуранту - бывшему главе правления, из-за действий которого в 2016 вкладчикам нанесли ущерб на сумму более 28 миллионов гривен.

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