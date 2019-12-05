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СБУ провела обыски в охранной фирме, связанной с Медведчуком (обновлено)

О подозрении в слежке и незаконном сборе информации объявлено личному охраннику нардепа.

СБУ провела обыски в охранной фирме, связанной с Медведчуком (обновлено)
Фото: censor.net.ua

Сотрудники Службы безопасности Украины опровергла обыски в офисе главы политсовета пророссийской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука.

Агентство РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря Службы безопасности Украины Елену Гитлянскую заявило, что она подтвердила факт следственных действий в офисе Медведчука и добавила, что СБУ пока не может сказать, в рамках какого уголовного дела проводятся следственные действия.

Однако позже Гитлянская заявила, что ее неправильно поняли.

"Я отметила, что следственные действия происходят в другом помещении и отношения к политику не имеют", - говорится в фейсбуке спикера СБУ.

В 2019 году Виктор Медведчук стал депутатом Верховной Рады, поэтому непосредственно у него следственные действия пока проводиться не могут.

Обновление. Позже Гитлянская уточнила, что следственные действия происходят в одном из офисов охранной компании, аффилированной с Виктором Медведчуком.

Пресс-центре СБУ сообщил об разоблачении противоправной деятельности частной охранной фирмы, которая проводила негласное прослушивание и видеонаблюдение граждан Украины. Распечатки телефонных соединений и данные закрытых баз злоумышленники продавали заказчикам.

"В рамках уголовного производства в столице проведены обыски, в частности на улице Васильковской 23 по адресам офисных помещений охранной компании, детективного агентства и месту жительства фигурантов производства", - говорится в сообщении.

Продолжается досудебное следствие по ст. ст. 182 (нарушение неприкосновенности частной жизни), ст. 361-2 (несанкционированные сбыт или распространение информации с ограниченным доступом, которая сохраняется в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или на носителях такой информации), ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Одному из соучредителей детективного агентства объявлено о подозрении в совершении вышеуказанных преступлений.

Обновление 00:26. В ходе операции был задержан один из учредителей детективного и охранного агентства "Шторм" Константин Иванов, который является одним из личных охранников нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука.

Об этом на своей странице в фейсбуке сообщил журналист Юрий Бутусов.

По данным Бутусова, Иванову предъявлено подозрение в слежке и незаконном сборе информации, нарушении неприкосновенности частной жизни.

В ходе обыска изъяли шпионскую электронную технику, используемую для сбора информации.

Ранее в расследовании Bihus.info сообщалось, что окружение Медведчука захватило гектар Труханова острова в Киеве, перекрыв доступ к Днепру. В рекреационной зоне обустроили тренировочную базу охранной фирмы.

Охранное агентство "Шторм" принадлежит Ивану Бойченко и Виктору Черному из "Украинского выбора" Медведчука. Черный вместе с Медведчуком зашел в Верховную Раду в составе ОПЗЖ.

"Шторм" в течение последних лет занимается охраной Медведчука, его жены Оксаны Марченко и целого ряда их объектов недвижимости по всей стране.

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