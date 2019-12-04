САП просит для экс-чиновника ГПУ Щербины арест с залогом в 3,6 млн гривен

Специализированная антикоррупционная прокуратура просит суд взять под стражу бывшего начальника главного следственного управления Генеральной прокуратуры Игоря Щербину и в качестве альтернативы установить залог в размере 3,6 млн гривен.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в САП.

"Щербине просим содержание под стражей с альтернативой залога 3,6 млн гривен", - сказали в ведомстве.

Ходатайство внесено в Высший антикоррупционный суд.

Как сообщалось, накануне НАБУ сообщило Щербине о подозрении в вымогательстве 150 тыс. долларов взятки за закрытие дела ГБР. Щербину и его знакомого задержали после получения ими первого транша в 75 тыс. долларов.

Ранее президент Владимир Зеленский назвал задержанного накануне детективами НАБУ Игоря Щербину правой рукой директора ГБР Романа Трубы.

Игорь Щербина был начальником Главного следственного управления ГПУ в 2014-2015 годах. В тот период Труба был его заместителем в управлении ГПУ и работал под руководством Щербины.