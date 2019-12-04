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Тимошенко: Мы должны стать на защиту земли

Тимошенко выступает против земельной реформы.

Тимошенко: Мы должны стать на защиту земли
Фото: Lb.ua

Народ должен выйти на улицы защищать землю, иначе «земельная реформа» власти превратится в выселение украинцев из собственного государства. Об этом заявила лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко во время парламентских слушаний по продаже земли, сообщает ее пресс-центр.

«Нас сегодня как страну зачищают. Или восстанем и сохрнимся, или сами будем виноваты. Не допустите сдачи Украины»- призвала Тимошенко.

По ее мнению, принятые президентским монобольшинством в турборежиме земельные законы будут иметь катастрофические последствия. Они угрожают национальной безопасности и суверенитету.

Политик перечислила риски, которые кроются в трех законах, которые были протянуты «слугами народа» в первом чтении.

«Это не законы, а план выселения украинцев с их земли. Они позволяют покупать наши черноземы иностранным корпорациям, убивают фермерство, позволяют пускать с молотка даже ценные земли. Наши аграрии не смогут конкурировать на аукционах с международными корпорациями», - заявила Тимошенко.

Глава партии призвала украинцев объединиться, чтобы не допустить реализации «антинародного плана власти» и лишить людей ценного.

«Мы все - украинский народ, и нас могут разделить только искусственно, обманом и манипуляцией. Если мы все вместе не поймем, что с нами делают и как этому сопротивляться, это будет означать, что мы поставим и себя, и всю Украину под угрозу », - подытожила Тимошенко.

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