​Три парламентские фракции призвали украинцев выйти на Майдан 8 декабря

Фракции "Европейская Солидарность", "Голос" и "Батькивщина" призывают украинцев выйти на акцию против капитуляции 8 декабря.
Соответствующее обращение опубликовал в фейсбуке народный депутат Андрей Парубий.
"Призываем всех украинцев, все государственные политические силы и общественные организации 8 декабря в 13:00 выйти на Майдан Незалежности чтобы продемонстрировать наше единство и решимость в борьбе за Украину", - говорится в обращении.
Напомним, 9 декабря в Париже состоится встреча лидеров стран "нормандской четверки".
Ранее на совещании в Офисе президента утвердили пять сценариев реинтеграции временно оккупированных территорий Донбасса.