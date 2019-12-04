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Врио главы "Энергоатома" назначен директор Ровенской АЭС

Директором Ровенской АЭС Павел Павлишин работал с 2012 года.

Врио главы "Энергоатома" назначен директор Ровенской АЭС
Павел Павлишин
Фото: rivnenews

Кабинет министров назначил временно исполняющим обязанности главы "Энергоатома" гендиректора Ровенской атомной электростанции Павла Павлишина. Об этом сказано в официальном сообщении правительства.

Павлишин родился в Красноярском крае, ему 52 года. В 2012 году был назначен директором Ровенской АЭС. С 1998 года, он работал на руководящих должностях на АЭС.

Напомним, 27 ноября Кабинет министров уволил президента "Энергоатома" Юрия Недашковского. С инициативой об его увольнении выступил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.

Недашковского уволили из-за неэффективного менеджмента, невыполнения финансовых планов и подозрения в хищении государственных средств.

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