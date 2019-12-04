Кабмин создал семь новых органов власти в сферах культуры, молодежи и спорта

Они будут заниматься реализацией политики, которую должно формировать профильное министерство.

Кабинет министров создал семь новых центральных органов исполнительной власти в сферах культуры, молодежи и спорта. Они будут заниматься реализацией государственной политики, формированием которой должно заниматься Министерство культуры, молодежи и спорта.

Список новых ЦОИВ обнародованы на сайте министерства.

Госагентство по вопросам искусств Госагентство по вопросам художественного образования Госагентство развития молодежи и гражданского общества Госагентство спорта Госагентство развития туризма Госинспекция культурного наследия Госслужба охраны культурного наследия

По словам Бородянского, реформированное министерство полноценно заработает по новой модели с января 2020 года.

Напомним, МКМС было создано на базе Министерства информационной политики, к которому присоединили Министерство культуры и Министерство молодежи и спорта.