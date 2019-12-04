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Кабмин создал семь новых органов власти в сферах культуры, молодежи и спорта

Они будут заниматься реализацией политики, которую должно формировать профильное министерство.

Кабмин создал семь новых органов власти в сферах культуры, молодежи и спорта
Фото: kmu.gov.ua

Кабинет министров создал семь новых центральных органов исполнительной власти в сферах культуры, молодежи и спорта. Они будут заниматься реализацией государственной политики, формированием которой должно заниматься Министерство культуры, молодежи и спорта.

Список новых ЦОИВ обнародованы на сайте министерства.

  1. Госагентство по вопросам искусств
  2. Госагентство по вопросам художественного образования
  3. Госагентство развития молодежи и гражданского общества
  4. Госагентство спорта
  5. Госагентство развития туризма
  6. Госинспекция культурного наследия
  7. Госслужба охраны культурного наследия

По словам Бородянского, реформированное министерство полноценно заработает по новой модели с января 2020 года.

Напомним, МКМС было создано на базе Министерства информационной политики, к которому присоединили Министерство культуры и Министерство молодежи и спорта.

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