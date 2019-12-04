В горные районы Закарпатья направили спецназ Нацгвардии
В горные районы Закарпатья направили спецназ Нацгвардии
Близкий соратник Трубы попался на взятке в $150 тыс., - СМИ
Близкий соратник Трубы попался на взятке в $150 тыс., - СМИ
В Германии задержали экс-нардепа Онищенко (обновлено)
В Германии задержали экс-нардепа Онищенко (обновлено)
​Зеленский пообещал кредиты под 5% для открытия бизнеса
​Зеленский пообещал кредиты под 5% для открытия бизнеса
Адвокат Порошенко: Труба наговорил на целый букет статей УК
Адвокат Порошенко: Труба наговорил на целый букет статей УК
Отец первой леди Украины работает помощником депутата от "Слуги народа" Бондаренко
Отец первой леди Украины работает помощником депутата от "Слуги народа" Бондаренко
Рада одобрила закон о верификации пенсий с предложениями Зеленского
Рада одобрила закон о верификации пенсий с предложениями Зеленского
Украина и Россия продлили договор на транзит нефти до 2030 года
Украина и Россия продлили договор на транзит нефти до 2030 года
"Слуга народа" выбрала на замену Яременко кандидата, который проиграл внутренние "праймериз" (обновлено)
"Слуга народа" выбрала на замену Яременко кандидата, который проиграл внутренние "праймериз" (обновлено)
ГлавнаяПолитика

Спикер Госдумы соврал об обращении парламента Венгрии по поводу нацменьшинств в Украине

Венгрия опровергла слова Володина.

Спикер Госдумы соврал об обращении парламента Венгрии по поводу нацменьшинств в Украине
Вячеслав Володин
Фото: Д.Гришкин/www.vedomosti.ru

Спикер Государственной думы России Вячеслав Володин 3 декабря заявил, что Национальное собрание Венгрии обратилось к Госдуме с просьбой объединить усилия для защиты прав национальных меньшинств на Украине.

Пресс-служба Министерства иностранных дел Украины заявила, что такого обращения не существует.

"Наше посольство в Будапеште обратилось к венгерской стороне для проверки указанной информации и получило ответ, что, учитывая то, что Государственное собрание Венгрии не принимало таких заявлений, они ни устно, ни письменно не могли передавать такую информацию в ходе венгерско-российских переговоров на уровне парламентов", - сказано в комментарии официального представителя МИД Украины Катерины Зеленко.

МИД выразил надежду, что Венгрия как член ЕС и НАТО поддерживает Украину в противодействии российской агрессии и не будет заключать альянсы с агрессором против Украины.

Министерство также выразило надежду, что Венгрия отреагирует на слова Володина.

Напомним, что Володин с 2014 года находится под западными санкциями в связи с российской агрессией против Украины.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также