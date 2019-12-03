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Верховный Суд оставил в силе приговор "Топазу" Игнату Кромскому

Кромской был организатором антиукраинских массовых мероприятий в Харькове в 2014.

Верховный Суд оставил в силе приговор "Топазу" Игнату Кромскому
Фото: focus.ua

Верховный Суд оставил в силе приговор пророссийскому активисту Игнату Кромскому по прозвищу "Топаз".

Об этом сообщает пресс-служба суда.

"Коллегия судей Второй судебной палаты Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда оставила без удовлетворения кассационные жалобы защитников Кромского на приговор Киевского райсуда Харькова от 30 января 2018 и постановление Апелляционного суда Харьковской области от 12 июля 2018 года", - говорится в сообщении.

В соответствии с этими решениями, Кромской был признан виновным в совершении уголовных преступлений, предусмотренных статьями о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, массовых беспорядках и незаконном завладении транспортным средством и приговорен к лишению свободы на 8 лет с конфискацией имущества.

Напомним, Кромской был организатором захвата помещения Харьковской областной государственной администрации 1 марта 2014 года, участником избиения евромайдановцев, которых заставили пройти через так называемый "коридор позора", а также организатором массовых беспорядков 14 марта 2014 на Рымарской улице, во время которых погибли люди.

В сентябре 2018 "Топаз" вышел на свободу по "закону Савченко".

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