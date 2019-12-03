Рада разрешила помощникам нардепов работать по совместительству

Также они не обязаны сохранять политическую нейтральность.

Верховная Рада разрешила помощникам депутатов парламента параллельно заниматься другим оплачиваемым видом деятельности.

За принятие законопроекта №2313-2 за основу проголосовали 318 депутатов при минимально необходимых 226, в целом - 321 депутат.

Согласно ему, помощники-консультанты депутатов, работники секретариатов председателя Рады, секретариатов его заместителей, секретариатов фракций и групп освобождаются от соблюдения запрета на совмещения своих должностей с другой оплачиваемой деятельностью.

Также указанные лица освобождаются от обязанности сохранять политическую нейтральность.