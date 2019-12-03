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Рада призвала парламенты стран НАТО инициировать ускорение предоставления Украине ПДЧ (исправлено)

Украина подала ее больше десяти лет назад, в 2008 году.

Рада призвала парламенты стран НАТО инициировать ускорение предоставления Украине ПДЧ (исправлено)
Фото: фото Михаил Маркив

Верховная Рада призвала парламенты стран-членов НАТО инициировать ускорение получения Украиной плана действий по членству в НАТО.

За это проголосовали 284 депутата.

В принятом обращении украинский парламент поблагодарил Североатлантический совет НАТО за визит в Украину 30-31 октября 2019 года, а генерального секретарю Йенса Столтенберга - за выступление в Раде в поддержку евроатлантической интеграции Украины.

"Верховная Рада заявляет, что поддержка интеграции Украины в НАТО и предоставление нашему государству Плана действий по членству - это самая эффективная и выверенная инвестиция в обеспечения мира и безопасности, очередной шаг к укреплению системы международной безопасности", - сказано в обращении.

В связи с этим депутаты призвали парламенты стран-членов НАТО во исполнение п.23 Декларации Бухарестского саммита НАТО 2008 года обратиться к министрам иностранных дел своей страны с предложением ускорить предоставление Украине ПДЧ.

Также Рада призвала Парламентскую ассамблею НАТО в ходе очередной весенней сессии 22-25 мая 2020 года в Киеве рассмотреть вопрос обращения к главам государств и правительств НАТО по поводу ПДЧ для Украины.

Инициаторами постановления выступили депутаты фракции "Европейская солидарность".

Исправление. Изначально в публикации говорилось, что "Верховная Рада Украины постановляет призвать Президента Украины обеспечить подготовку и представление в декабре 2019 года в Североатлантический совет НАТО и Генеральному секретарю НАТО обращения о подтверждении намерения Украины получить План действий по членству в НАТО".

В финальной редакции заявления, текст которой не был официально опубликован на сайте Рады, этого положения нет.

Напомним, Украина хотела получить ПДЧ еще в 2008 году на саммите НАТО в Бухаресте, но это решение заблокировали Германия и Франция. В 2017 году Украина снова заговорила о получении Плана действий по членству в НАТО, а весной 2018 года Порошенко назвал этот план следующей целью страны.

В феврале 2019 года Верховная Рада включила в Конституцию курс на членство в Евросоюзе и НАТО.

Новые власти заявили, что подавать новую заявку на получение плана действий по членству в НАТО не нужно, потому что остается в силе заявка от 2008 года.

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