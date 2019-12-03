Отец первой леди Украины работает помощником депутата от "Слуги народа" Бондаренко

Отец первой леди Украины Елены Зеленской Владимир Кияшко работает помощником у депутата от "Слуги народа" Олега Бондаренко.

Об этом Бондаренко рассказал в комментарии представителям общественного движения "Чесно".

По его словам, тесть президента занимается темой переработки промышленных отходов в дорожное покрытие. Отмечается также, что Кияшко работает помощником Бондаренко на общественных началах.

"Для меня Владимир Кияшко - это не отец первой леди. Для меня он в первую очередь специалист по вопросам экологии и загрязнения окружающей среды, и именно этим он у меня занимается как помощник. Он помогает мне в городе Кривой Рог, фактически он является моим представителем", - отметил нардеп.

Бондаренко добавил, что тесть Зеленского - не профессиональный эколог, но он специализируется на теме промышленных отходов. Он также рассказал, что с отцом Елены Зеленской он познакомился после парламентских выборов. Тогда Кияшко якобы подошел к нему вместе с другими помощниками и предложил свою помощь в качестве помощника-консультанта.

Напомним, ранее Елена Зеленская определилась со своими первоочередными задачами.