Зеленский подписал указ о социальной защите людей с инвалидностью

Президент отметил, что это первый документ, полностью посвященный вопросам людей с инвалидностью.

Президент Владимир Зеленский подписал указ "О повышении эффективности мероприятий в сфере прав лиц с инвалидностью".

Об этом сообщается на сайте президента.

Зеленский отметил, что это первый документ, полностью посвященный вопросам людей с инвалидностью. "Он касается социальной защиты людей с инвалидностью, улучшения их доступа к медицине, образованию, труду, к объектам физического окружения... Но самое главное, что мы видим каждый день, где этого не происходит, - в транспортной инфраструктуре", - подчеркнул президент.

Президент подчеркнул, что важно, чтобы подписанный указ "действительно работал, особенно в части доступности нфраструктурных объектов, учреждений, транспорта". Он также выразил убеждение, что сегодняшняя встреча - не последняя.

Зеленский отметил, что сегодня власть пытается менять законодательство быстрыми темпами.

"Я считаю, что все, что сейчас в целом принимается такими быстрыми темпами, должно учитывать потребности людей с инвалидностью. И это правильно, потому что все мы равны. Поэтому я готов прислушиваться к вам как непосредственно, так и через моего уполномоченного", - сказал президент.

Он напомнил, что скоро исполнится 10 лет с тех пор, как Украина ратифицировала Конвенцию ООН о правах лиц с инвалидностью (16 декабря 2009 года, - ред.) и приняла на себя обязательство обеспечивать полноценную жизнь людей с инвалидностью во всех сферах. "Эта конвенция является нашей дорожной картой, и мы обязательно будем следовать ей", - заверил Зеленский.

Уполномоченный президента по правам людей с инвалидностью Валерий Сушкевич поблагодарил Зеленского за работу над документом и назвал подписание этого указа очень важным.

Участники встречи также обсудили ряд вопросов, актуальных для людей с инвалидностью, в том числе вопросы доступности учреждений здравоохранения. Активисты, в частности, обратили внимание президента на необходимость обустройства и обеспечения доступности больниц и других медучреждений при реализации реформы здравоохранения.

Также участники встречи отметили, что военнослужащие, которые имеют третью группу инвалидности, лишены возможности лечиться в учреждениях Минобороны. Кроме того, был сделан акцент на необходимости госпрограммы по эндопротезированию суставов, глаз, обеспечению слуховыми аппаратами, обеспечению лечения онкобольных участников боевых действий.

Президент согласился с необходимостью решения поднятых вопросов и пообещал способствовать этому.

В свою очередь, директор предприятия, на котором работают незрячие, заметил, что 31 декабря 2019 года заканчивается действие льготной, нулевой ставки, налога на добавленную стоимость по операциям поставки товаров и услуг, которые непосредственно предоставляются предприятиями и общественными организациями лиц с инвалидностью. Он обратился к президенту с просьбой оказать содействие в решении вопроса продления действия льготного налога.

Зеленский со своей стороны отметил, что указ, который он подписал, содержит пункт, касающийся обеспечения продления действия нулевой ставки НДС для таких предприятий.