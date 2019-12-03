Избирательный кодекс с правками Зеленского будет рассматриваться в четверг

Верховная Рада в четверг будет рассматривать новую редакцию законопроекта Избирательного кодекса с правками президента Владимира Зеленского.

Об этом в комментарии LB.ua заявил замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.

"В четверг на повестке дня у нас Избирательный кодекс с вето [правками к ветированному закону] президента. Думаю, мы рассмотрим этот вопрос и примем решение. Завтра на нашем комитете мы рассмотрим ещё дополнительные правки. На комитете с голоса мы попробуем их внести и попросим их учесть. Из Офиса президента есть информация, что они ещё досылают нам часть правок", - заявил он.

Корниенко рассказал, что последние правки Офиса президента касаются, в частности, полномочий СБУ.

"Они дослали предложение — пересмотреть полномочия СБУ о снятии с регистрации кандидата по представлению письма СБУ. Также будет правка по правам людей с инвалидностью... Там были предложения, чтобы учесть технические возможности для голосования людей с проблемами слуха. Чтобы был обеспечен сурдоперевод и так далее", - сказал он.

Напомним, Верховная Рада VIII созыва приняла Избирательный кодекс 11 июля 2019 года. Он должен был объединить в себе положения пяти законов: о выборах президента, о выборах народных депутатов, о местных выборах, о Центризбиркоме и о государственном реестре избирателей.

Кодекс разрабатывался на базе проекта, подготовленного рабочей группой под руководством Юрия Ключковского и зарегистрированного еще в марте 2010 года. Тогда над кодексом работали ведущие специалисты по избирательному законодательству, документ получил положительное заключение Венецианской комиссии.

Зеленский законопроект ветировал, после чего его полностью переписали. При этом он вступит в силу уже с 2020 года, а не с конца 2023 года.